Der Verein ZW-vernetzt und die Stadtbücherei laden zum Tag der Nachhaltigkeit ein. Aktionen rund ums Thema Ressourcenschonung stehen an.

Der Verein ZW-vernetzt und die Stadtbücherei laden für Freitag, 22. Mai, von 11 bis 17 Uhr in die Stadtbücherei in der Herzogstraße zum Tag der Nachhaltigkeit ein. Dort erwarten Besucher verschiedene Aktionen und Angebote zum Thema Klima-, Umwelt- und Naturschutz.

Bei der Pflanzentauschbörse kann alles, was grün ist, getauscht oder für eine kleine Spende mitgenommen werden:

Setzlinge, Zimmerpflanzen, Blumen und mehr. Dazu gibt’s eine Saatgutbibliothek. Der Bücherflohmarkt bietet Bücher zum kleinen Preis. Kinder können ein Insektenhotel bauen. In der Leselounge darf zum Thema Nachhaltigkeit geschmökert werden. Vorstellen werden sich der Handarbeitstreff „Die Wollmäuse“, „Honig-Tom“ alias Thomas Koschela und „Zero Waste für nachhaltigen Konsum“ vom UBZ. Bei der Streetart-Mal-Aktion „Wie stellst du dir die Zukunft in Zweibrücken vor?“ vor der Stadtbücherei können Besucher mit Tina Sanio von nachhaltigwirken.de kreativ sein.

Von 11 bis 14 Uhr präsentiert sich die Aktion „Flick und fertig“ der Hauswirtschaftsklasse der Berufsschule, von 14 bis 17 zeigt der Verein Kultur und Technik 3D-Druck. Es gibt Kaffee und Kuchen vom Förderkreis der Kita Arche Kunterbunt im Kulturcafé sowie eine Kleidertauschbörse. Die Kleider, Schuhe und Accessoires können am Donnerstag, 21. Mai, von 9 bis 18 Uhr im Herzogsaal abgegeben werden. Die Veranstalter bitten darum, die Sachen nach Frauen, Männern und Kindern zu sortieren. Die Ausgabe erfolgt tags darauf, am Freitag, 12 bis 17 Uhr. Abgabe und Ausgabe sind unabhängig voneinander, es müssen keine Sachen abgegeben werden, um andere zu erhalten, und umgekehrt. Was übrig bleibt, wird gemeinnützigen Organisationen gespendet.

Der Tag der Nachhaltigkeit wird um 11 Uhr von der Beigeordneten Christina Rauch eröffnet. Besucher können außerdem an dem Tag ihren ökologischen Fußabdruck mit Zweibrückens Klimamanagern Jonas Kirch und Christopher Sahm bestimmen lassen.