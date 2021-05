Pfingsten verläuft kühl und durchwachsen. Nach einem zu kalten April, wird auch der Mai voraussichtlich deutlich zu kalt. Ein Übergang zu vorsommerlichem Wetter ist bis zum Monatsende derzeit nicht in Sicht.

Sturmtief Marco, das mit seinem Zentrum über den Britischen Inseln liegt, sorgt am Samstag vor Pfingsten für windiges Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, und ab Mittag bilden sich einzelne Schauer, ganz vereinzelt sind diese gewittrig. Der böige südwestliche Wind erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 70 Stundenkilometer, das entspricht Windstärke 8. Die Luftmassen, die seit Tagen vom kühlen Atlantik zu uns kommen, lassen mehr als 15 Grad am Nachmittag nicht zu. Morgens starten wir bei acht Grad.

In der Nacht zu Pfingstsonntag kühlt es auf sieben Grad ab, dabei sind einzelne Schauer möglich. Der Sonntag wird tagsüber von leichtem Zwischenhocheinfluss bestimmt, deshalb bleibt es trocken. Bei dem trockenen Sonnen-Wolken-Mix hält das windige Wetter jedoch an, die Böen sind aber mit maximal 50 Stundenkilometern – Windstärke 7 – aus südwestlicher Richtung nicht mehr so stark wie am Vortag. Das Thermometer steigt nicht über kühle 15 Grad.

Die Nacht zu Pfingstmontag wird mit fünf Grad sehr kühl. Der Pfingstmontag selbst startet vormittags freundlich. Am Nachmittag nehmen die Wolken zu, im späteren Tagesverlauf kommt aus Westen Regen auf. Nachmittags werden bei einem weiterhin böigen Wind aus südwestlichen Richtungen, mit Spitzen bis 45 Stundenkilometer, ebenfalls nur 15 Grad erreicht.