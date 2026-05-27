Wie die Ortsbürgermeisterin von Käshofen vor mehr als 30 Jahren die Teilnahme von Mädchen am Pfingstquack durchsetzte – und wie eine Kutsche für gleiche Rechte sorgte.

Seit mehr als 30 Jahren baut Norbert Höh aus der Käshofer Höhenstraße auf einem Handwagen den Pfingstquack: ein Holzgestell, umbunden mit „Bremmen“, also Ginsterzweigen, und geschmückt mit Blumen. Den ziehen dann meist Kinder und Jugendliche durch das ganze Dorf und bekommen an den Haustüren Geld, Eier und Speck und Süßigkeiten.

Auch am Montag war es wieder soweit, und etwa zehn Kinder machten sich morgens auf den Weg; und zwar Jungen wie Mädchen. Das ist nicht selbstverständlich, denn wie die heutige Ortsbürgermeisterin Angela Schneider-Gabriel beim Start erzählte, hat sie selbst vor mehr als 30 Jahren in Käshofen für die Rechte der Mädchen gestritten, die zuvor nicht am alten Brauch hatten teilnehmen dürfen. Dies war Jungen vorbehalten gewesen. In diesem Jahr lief sie nicht mit, weil Sohn Paul Gabriel seinen 14. Geburtstag feierte. Aber sie erinnert sich genau, wie das war vor rund 35 Jahren.

Weiblicher Gegenquack mit der Kutsche

„Da durften nur die Jungs mitlaufen, und deshalb habe ich mit meinen Mädels als vielleicht Zehnjährige eine Gegenpartei gegründet, weil wir das unfair fanden. Deshalb sind wir damals mit meinem Papa und der Kutsche als Konkurrenz zu den Jungs zu acht als Mädels-Quack durchs Dorf gezogen. Damit haben wir eingeführt, dass die Mädels auch mitdürfen. Wir haben das zwei- oder dreimal gemacht, dann ist der Quack zusammengewachsen und hat sich auch für die Mädels geöffnet“, erinnert sie sich an ihren feministischen Kampf und die Quack-Revolution in Käshofen. Seitdem gibt es am Käshofer Pfingstquack auch keine Kutsche mehr, sondern wieder ausschließlich den traditionellen Handwagen, den Norbert Höh baut. Und einen Bollerwagen für Getränke, Eier, Speck, Geld und Süßigkeiten.

Mit dem liefen die Kinder samt Eltern am Montagmorgen in der Höhenstraße los. „Wir werden unterwegs sein bis in den Nachmittag“, sagte am Start Madeleine Höh voraus. Ihre Tochter Martha, die am Dienstag fünf Jahre alt wird, wollte ursprünglich unbedingt eins der vielen Meerschweinchenkinder mitnehmen auf Quack-Tour, was ihr ihre Mutter aber ausreden konnte. „Ein Meerschweinchen hat ein anderes gebissen, und jetzt haben wir ganz viele Meerschweinchenkinder“, erklärte die Vierjährige stolz. „Ja, so ähnlich“, sagte ihre Mutter daraufhin lachend. Das Meerschweinchen blieb jedenfalls zu Hause, dafür durfte Marthas neunjähriger Bruder Vincent mit zur traditionellen Betteltour an Pfingsten. Gekleppert wird in Käshofen traditionell nicht. „Die Kinder sind laut genug“, erklärte die Organisatorin, die den Quack zusammen mit ihrem Schwiegervater Norbert Höh organisiert.