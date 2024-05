Seit 65 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Zweibrücken und der französischen Stadt Boulogne-sur-Mer. Bei der Pfingstbegenung gibt es nun ein buntes Programm: Am Samstag, 18. Mai, beginnt um 11 Uhr auf dem Alexanderplatz ein Konzert der Stadtkapelle Zweibrücken, des Jugendorchesters und des Orchestre Harmonie de Boulogne-sur-Mer. Ab 14.30 Uhr können Interessierte in der Maxstraße 18 das Street-Art-Projekt der Jugendzentren Zweibrücken und Boulogne-sur-Mer begutachten. Street-Art hat in der französischen Partnerstadt große Tradition, dutzende Kunstwerke zieren die Fassaden der Hafenstadt. Am Sonntag, 19. Mai, 11 Uhr, kommen die Ultraläufer des Boulogne AC nach 550 Kilometern auf dem Herzogplatz vor dem Rathaus an. Um 12 Uhr beginnt das Matinee-Konzert des Zweibrücker Kammerorchesters und des Opal Sinfonietta Boulogne-sur-Mer in der Karlskirche. Höhepunkt ist das Jubiläumskonzert der Stadtkapelle Zweibrücken und des Orchestre d'Harmonie de Boulogne-sur-Mer ab 15.30 Uhr im Rosengarten. Auch Zabelle und Batisse, die Riesen von Boulogne, sind mit dabei. Am Montag, 20. Mai, 9 Uhr, werden die Delegationen in der Uhlandstraße vor dem Rathaus verabschiedet. Alle Veranstaltungen außer dem Jubiläumskonzert sind kostenfrei.