Viele vierbeinige Hingucker boten die Elitestutenschau und das Fohlenchampionat am Wochenende im Zweibrücker Landgestüt. Vier Züchter freuten sich besonders.

Zahlreiche Pferdefreunde hatten sich am hochsommerlichen Wochenende ein schattiges Plätzchen in der Allee gesucht und verfolgten interessiert, was sich beim „Youngster-Weekend“ des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar auf dem großen Außenplatz des Zweibrücker Landgestüts tat. Beim Fohlenchampionat am Sonntag sorgte der wenige Monate alte Pferdenachwuchs nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Wertungsrichtern für Begeisterung. Ein Blick auf die Noten zeigt, dass da richtig viel Qualität am Start war.

Aus regionaler Sicht erfreulich: vier Pferdezüchter aus der Südwest- und Saarpfalz stellten die jeweiligen Siegerfohlen. Gleich zwei Schärpen gingen auf den Heckenaschbacherhof bei Contwig: Claudia Wendel stellte das beste Hengstfohlen bei den Haflingern, Melanie Schütz das beste Hengstfohlen bei den Reitponys. Die Einöderin Stephanie Linn durfte sich über die Siegerschärpe für ihr springbetontes Stutfohlen Chakaya L freuen, das am Sonntag genau vier Monate alt wurde. Der Vorsitzende des Pferdezuchtvereins Zweibrücken, Achim Bauer vom Scharrhof bei Gerhardsbrunn, stellte das beste Hengstfohlen bei den dressurbetonten Pferden. Die sehr gute Gesamtnote von 9,08 für das vier Wochen alte Fohlen war die zweithöchste des Championats, bei dem mehr als 40 Fohlen vorgestellt wurden.

Ebenso qualitätvoll waren am Samstag die vorgestellten Elitestuten. Gleich 23-mal wurde die Anwartschaft auf die Staatsprämie vergeben.