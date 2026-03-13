Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, pilgern wieder Hunderte Pferdefreunde zur großen Gala ins Zweibrücker Landgestüt. Das erwartet sie.

Die Pferdegala ist der Höhepunkt im Jahresprogramm des Zweibrücker Landgestüts. Wenn die große Gestütsreithalle bei den beiden Veranstaltungen am Samstag, 21. März, ab 19 Uhr, und am Sonntag, 22. März, ab 11 Uhr, voll besetzt ist, dann werden insgesamt 2000 Zuschauer ein abwechslungsreiches Programm rund ums Pferd erleben. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt Landgestütsleiterin Franziska Hercher.

Einen Teil der Vorbereitungen kann sie vor Ort verfolgen, denn zu den Galaveranstaltungen gehören traditionell Schaubilder heimischer Reiter. Reiter aus dem Gestüt trainieren gerade eine Landgestütsquadrille, das Westernreitteam von Sandra Rohde wird wieder zu sehen sein. „Wir haben wieder eine Mischung regionaler Amateure und Profis“, bemerkt Hercher mit Blick auf die zwei- und vierbeinigen Teilnehmer der beiden Gala-Veranstaltungen.

Die Pferdegala bietet außergewöhnliche Schaubilder, bei der nicht nur Pferde eine Rolle spielen. Foto: Andreas Danner

Es werden unterschiedliche Facetten der Reiterei und des Pferdesports abgedeckt. In diesem Jahr gibt es etwa Einblicke in die Disziplin Working Equitation. Sie hat ihre Wurzeln in der südeuropäischen Arbeitsreitweise und spiegelt die Verbundenheit zwischen Mensch und Pferd wider. Wie die Arbeit mit einem Pferd funktioniert, gibt es beim Gelassenheitstraining zu sehen.

Profireiter sorgen für spektakuläre Szenen

Für die spektakulären Szenen sorgen die Reitprofis mit ihren Stunts und der Trickreiterei. Beeindruckend sind die Freiheitsdressuren, die zu den Höhepunkten der Gala-Veranstaltungen gehören. Es gibt ein anderthalbstündiges Programm, das von einer Pause unterbrochen wird. Vor der Halle gibt es ein Bewirtungsangebot.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten, sie kosten am Samstag zwischen 35 und 55 Euro, am Sonntag zwischen 25 und 50 Euro. Sie können auf der Internetseite des Landgestüts gebucht werden.

Karten

landgestuet-zweibruecken.de/veranstaltungen/