Für die Pferdezüchter aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland bildet das Zweibrücker Landgestüt das Schaufenster für die Zucht. Fohlen, Reitpferde und Stuten stehen am Wochenende im Blickpunkt.

Mit der Elitestutenschau am Samstag und dem Fohlenchampionat am Sonntag stehen im Zweibrücker Landgestüt die beiden bedeutendsten Veranstaltungen für Pferdezüchter bevor. Außerdem werden die Landeschampions der drei- und vierjährigen Reitponys und Reitpferde gekürt, sie sind unter dem Sattel zu sehen.

Die beiden bedeutenden Veranstaltungen für Pferdezüchter finden in schwierigen Zeiten statt. „Die Pferdezucht ist deutschlandweit rückläufig“, sagt Gerhard Brengel. Das hänge mit den schwieriger gewordenen finanziellen Rahmenbedingungen zusammen. Gestiegene Kosten, auch durch die neue Gebührenordnung der Tierärzte, würden immer wieder als Gründe für die Aufgabe der Zucht genannt, bemerkt das Vorstandsmitglied des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar. Dabei gibt es auf dem Pferdemarkt eine ungebrochene Nachfrage. Das Interesse an qualitätsvollen Pferden groß, für gute Pferde ließen sich weiterhin gute Verkaufspreise erzielen. „Gute Pferde gehen überall“, sagt der Pferdezüchter aus dem saarpfälzischen Walsheim.

Zufrieden mit Anmeldezahlen

Angesichts des schwierigen Umfelds ist Brengel froh darüber, dass mit der Sparkasse Südwestpfalz ein Sponsor für die Veranstaltung gefunden werden konnte. Mit den Anmeldezahlen für das Wochenende sind die Verantwortlichen zufrieden. Fünf dreijährige und zehn vierjährige Pferde werden am Samstag ab 8.30 Uhr in den Reitpferdechampionaten unter dem Sattel zu sehen sein. Zum Programm am Samstag gehört auch eine Dressurpferdeprüfung mit zwölf Startern.

Am Samstagnachmittag schließt sich die Elitestutenschau an. Neben Warmblutstuten sind auch Vertreterinnen der kleinen Ponyrassen, Haflinger, Reitponys, Connemaras und Kaltblüter zu sehen. Bei der Elitestutenschau bewerben sich 27 Ponys und 31 Warmblutstuten um die Staatsprämie.

58 Fohlen von Ponys, Warm- und Kaltblütern

Am Sonntag steht dann der Pferdenachwuchs im Mittelpunkt. Für das Fohlenchampionat wurden 58 Fohlen angemeldet, ein ebenso erfreuliches Ergebnis. Vertreten sind dabei auch Vierbeiner von Züchtern aus der Südwestpfalz. Die kleinen Ponyrassen eröffnen um 9.30 Uhr das Championat, in dessen Verlauf auch der Nachwuchs von Haflingern, Reitponys, Connemaras und Kaltblutpferden beurteilt wird. Nach der Mittagspause folgen ab 13 Uhr die spring- und dann die dressurbetonten Warmblutfohlen aus heimischer Zucht.