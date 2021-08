Welches Gebiss soll für ein Pferd genutzt werden? Wie sieht die Pferdeausbildung aus? Solche ungewöhnlichen Fragen beantwortet am Donnerstag, 26. August, 19 Uhr beantwortet Noras Leis in ihrem Vortrag „Von Pferden und Büchern“ in der Bibliotheca Bipontina. In ihrer Examensarbeit an der Saarbrücker Universität untersuchte Nora Leis die Pferdebücher der Zweibrücker Fürstenbibliothek des 16. bis 18. Jahrhunderts. Sie zeigt auf, welche Pferdebücher die Bipontina hortet und welche Neigungen der Zweibrücker Herrscher, die Pferde betreffend, daraus zu ziehen sind. Der Vortrag ist kostenlos, es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06332/16403.