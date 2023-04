Von Patrick Göbel

Zwei Pferde sorgten in der Nacht von Montag auf Dienstag für einen kuriosen Vorfall: Sie trabten über die Hochstraße in Riegelsberg und beschädigten Autos. Die Verantwortliche konnte die Pferde eine Straße weiter einfangen und auf die Weide zurückführen. Kurioserweise konnten bisher keine Schäden an den besagten Autos festgestellt werden. Autobesitzer, deren Wagen von den Pferden beschädigt worden sein könnten, werden gebeten, sich bei der Völklinger Polizei unter der Telefonnummer 06898 2020 zu melden.