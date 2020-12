Am Montagnachmittag, 30. November, ist ein Pferd in den Feilbach bei Kirkel-Altstadt geraten. Wie Kai Dörner von der Kirkeler Feuerwehr berichtet, gelang es den Löschbezirken Altstadt und Limbach, dem Tier aus der Notlage zu helfen. Das Pferd sei in den Bachlauf geraten und auf dem rutschigen Untergrund gestürzt. Mithilfe von Rundschlingen und einem Frontlader bargen die Helfer das Tier aus dem Feilbach. Ein Tierarzt unterstützte die Eigentümer bei der weiteren Versorgung des verängstigten Pferdes.