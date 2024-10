Weil in einem Haus in der St. Ingberter Josefstaler Straße Pfefferspray gesprüht worden war, sind drei Personen am Sonntagmorgen evakuiert worden. Wie die Feuerwehr berichtet, sei eine Person bereits vom Rettungsdienst behandelt, als die Wehrleute eintrafen. Gegen 5.08 Uhr sei Alarm bei der St. Ingberter Feuerwache ausgelöst worden. Zunächst wurde gemeldet, dass ein unbekannter Stoff ausgetreten sei. Ein Atemschutztrupp kontrollierte das Gebäude. Die anschließenden Messungen haben laut Feuerwehr ergeben, dass es sich beim Gefahrenstoff um Pfefferspray gehandelt hatte. Die Feuerwehr hat das Gebäude belüftet und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.