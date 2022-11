Pfarrerin Ursula Müller ist am Dienstag dieser Woche gestorben. Das bestätigte das protestantische Dekanat Zweibrücken auf Anfrage. Ursula Müller wurde 64 Jahre alt. Seit 1987 war sie Pfarrerin in der Zweibrücker Versöhnungskirche in der Röntgenstraße. Neben ihrer Tätigkeit als Gemeindepfarrerin engagierte sich Ursula Müller viele Jahre lang in der Ökumene. Ihre Ansprachen bei offiziellen Gedenktagen haben sie über Gemeindegrenzen hinweg bekannt gemacht.