Wulf Pippart, Schulpfarrer am Hofenfels-Gymnasium, interessiert sich für die Stelle des Gemeindepfarrers von Rimschweiler, Mittelbach und Wattweiler.

Die Stelle des Gemeindepfarrers von Rimschweiler, Mittelbach und Wattweiler wird frei, weil Pfarrer Reiner Conrad vorhat, Ende dieses Jahres in Ruhestand zu gehen. Sie wird dann ausgeschrieben. Pippart scheidet Mitte des kommenden Jahres aus dem Schuldienst aus.

Wulf Pippart sei auf ihn zugekommen, erzählt Dekan Peter Butz auf Anfrage, und habe sein Interesse an der Stelle bekundet. Er fühle sich noch nicht reif für den Ruhestand, habe er ihm gesagt, und wolle gerne nochmals eine Gemeinde übernehmen. Pfarrer könnten ab dem vollendeten 63. Lebensjahr in Ruhestand gehen, erläutert Butz, oder aber zu einem späteren Zeitpunkt und dreimal die Verlängerung um ein Jahr beantragen. Mit dieser Möglichkeit wolle man auch dem Nachwuchsmangel begegnen.

Noch nicht entschieden

„Es ist aber noch keine Entscheidung gefallen, wer die Nachfolge von Pfarrer Reiner Conrad antreten wird“, betont Butz. Die Stelle werde ausgeschrieben. Und zwar dann, wenn Pfarrer Conrad vorhat, in Ruhestand zu gehen: im Herbst. Pfarrer Wulf Pippart könnte erst ein Jahr später anfangen, wenn sein Schuldienst beendet ist. Butz: „Es könnte also noch mehr Bewerbungen geben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist alles offen.“

Letztlich sei es an der Gemeinde, sich für eine Bewerberin oder einen Bewerber zu entscheiden. Die Besetzung einer vakanten Stelle erfolge abwechselnd durch Gemeindewahl und durch die Kirchenregierung. Auch wenn es nur einen Bewerber gebe, finde eine Wahl statt. Der Bewerber benötige die Hälfte der Stimmen und eine Stimme, um gewählt zu sein, erklärt der Dekan. Hinzu komme, ergänzt Butz, dass es Umstrukturierungen geben werde, man in Zukunft „mehr als Team in der Region“ arbeite und weniger an die einzelnen Gemeinden gebunden sei. Gemeindestellen würden dann „nicht mehr exklusiv besetzt“.

Conrad will gehen

Dass er bis Ende des Jahres in Ruhestand gehen wolle, habe er seinen Gemeinden schon angekündigt, sagt Pfarrer Reiner Conrad auf Anfrage. Seinen Antrag habe er gestellt, er warte noch auf den Bescheid. Bis zum Ende des Kirchenjahres werde er seine Gemeinden betreuen; das neue Kirchenjahr beginnt am ersten Advent.

Wulf Pippart ist derzeit Pfarrer im Schuldienst am Hofenfels-Gymnasium. Im Sommer 2024 endet seine Dienstzeit dort. Dann ist er 63 Jahre alt, möchte aber noch ein paar Jahre weitermachen und wieder in den Gemeindedienst zurückwechseln, wie er auf Anfrage sagt, „so wie schon 1990 bis 2005 auf der Pfarrstelle Luthersbrunn und Obersimten im Dekanat Pirmasens bis zu meinem Wechsel ans Hofenfels-Gymnasium“. Seine neue Stelle als Pfarrer in Rimschweiler, Mittelbach und Wattweiler antreten wolle er zum 1. September 2024, so der gebürtige Zweibrücker.

Verliebt in Dorfkirchen

Er sei „verliebt in diese Dorfkirchen“, sagt Pippart und habe sich schon viele Gedanken gemacht, was er dann anpacken würde. In dieser „dritten Phase seines Berufslebens“ könnte er „die in seinem bisherigen Berufsleben gesammelten Erfahrungen einbringen“. Er könne Menschen motivieren und sie „mitnehmen“, egal, ob evangelisch oder katholisch, konfessionslos oder anderen Glaubens. Pippart: „Ich bin gut vernetzt, fit und gesund und hoch motiviert.“