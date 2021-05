Kultur zu Hause: „Privat musiziere ich mehr als zuvor, ich übe viel – und als Pfarrer hab' ich mindestens so viel zu tun wie vor Corona, eher mehr“ sagt Daniel Seel. „Ich bin ja auch Geschäftsführer von zwei Kitas.“ Und er liebt etwas, das man nicht erwartet.

Daniel Seel, der Komponist und evangelische Pfarrer von Hornbach, unterhält in seiner Gemeinde ein reges Kulturangebot. In der Regel zumindest. Und er ist selbst immer noch kulturell aktiv als Pianist, interessiert sich aber auch für andere Kunstformen.

„Wir hatten einen Einbruch unserer Kulturangebote im Lockdown, doch sobald es wieder möglich war, haben wir das wieder aufgenommen“, erzählt der Pfarrer. Aktuell musste er allerdings aufgrund einer neuen Risikoeinstufung ein für Sonntag geplantes Konzert kurzfristig absagen.

100 Seiten Propaganda

Langweilig wird ihm aber auf gar keinen Fall. „Ich lese sehr viel.“ In der Corona-Zeit hat er eine interessante Reihe von Reclam entdeckt. „Reclam 100 Seiten“ präsentiert kurze Einführungen zu ganz verschiedenen Themen. „Es gibt auch einen Band über Seuchen. Den habe ich kurz vor dem Ausbruch von Corona gelesen“, stellt Seel mit trockenem Humor fest. „Das ist eine kleine Bibliothek. Wenn man die mal so ganz durchliest, hat man ein Studium generale über Film, Literatur, wissenschaftliche Themen, Geschichte, Politik und vieles mehr. Das war meine Hauptlektüre zum Zeitvertreib während des Lockdowns. Im Moment bin ich beim Band 'Propaganda' angekommen und da schon ziemlich am Ende.“

Auf die Reihe ist Seel durch Zufall gestoßen, beim Stöbern in einer Buchhandlung in St. Ingbert.

Reformation und Fußballgames

„Die kleinen Bücher stehen in Buchhandlungen ziemlich exponiert“, erzählt er. „Mir sind spontan Bände über Helge Schneider und Monty Python aufgefallen.“

Im Gespräch zeigt sich Seel ganz begeistert von dieser Reihe. „Es gibt einen sehr schönen Band über Reformation, von Thomas Kaufmann. Und es gibt zum Beispiel auch einen Band über Fußballgames. Das ist ein tolles, schlüssiges Konzept. Man kann sich schnell, preiswert und sehr kompetent informieren.“

Der Held seiner Kindheit

Er selbst hat sogar einen Band über den italienischen Filmstar Bud Spencer gelesen. „Das war einer der Helden meiner Kindheit. Film war immer schon eine Leidenschaft von mir. Ich habe auch eine große Filmsammlung.“

Und für die hat er während der Corona-Einschränkungen mehr Zeit gehabt und so manches Schätzchen wieder hervorgeholt für einen gemütlichen Heimkinoabend.

„Italo-Western, also diese Spaghetti-Western hab' ich mir nochmals angeschaut, aber auch italienische Kunstfilme der 60er und 70er Jahre, von Michelangelo Antonioni und Elio Petri.“ Aber auch für Horrorfilme hat der Pfarrer eine Schwäche. „Dario Argento hab' ich viel geguckt. Vor allem die frühen und mittleren Filme. Er hat da ganz tolle Farbkompositionen.“

Western und Revolution

Auch für einen anderen Großen des italienischen Films ist Seel Feuer und Flamme. „Die Trilogie von Sergio Leone ist einfach toll. Western, mexikanische Revolution, Mafia-Szene in New York – das sind super Filme. Wenn man nicht rauskommt, kommt man über die Kunst in andere Welten.“

Aus diesem Grund ist der Pfarrer sowohl mit Kulturangeboten als auch mit Gottesdiensten und seelsorgerischen Angeboten online gegangen. Neben den Konzerten gibt es auch viele Gottesdienste im Stream.

„Wir haben zehn Ipads gekauft und an ältere Gemeindemitglieder verteilt, die zur Risikogruppe gehören und selbst wenn wieder Live-Gottesdienste stattfinden können, lieber aus Sicherheitsgründen zu Hause bleiben möchten. Seit Beginn der Coronakrise haben wir jeden Tag eine neue Andacht online gestellt, Zoom-Gottesdienst mit Winterbach zusammen gemacht. Mit meiner Tochter Anna und Benedikt Schwarz habe ich Clips produziert und in Zoom-Gottesdienste eingespielt, von Beethoven bis Worship Songs, von Abba bis zu Kirchenliedern. Man kann kreativ viel machen mit den Medien, das Gemeinschaftsgefühl geht so nicht ganz verloren.“

Info

Reclam (Reihe): 100 Seiten für 100 Minuten, zehn Euro pro Band.