Mitte Februar der frühere Großbundenbacher Pfarrer Bernhard Bonkhoff 70. Geburtstag in seiner ehemaligen Kirchengemeinde, in der er 34 Jahre als Gemeindepfarrer gewirkt hat und der er noch immer sehr verbunden ist. Deshalb hatte er sich anstelle von Geburtstagsgeschenken von den Gäste Spenden zugunsten der Großbundenbacher Kirchengemeinde gewünscht. So kamen 2000 Euro zusammen. Beim Osternachtsgottesdienst in Mörsbach überreichte der Presbyteriumsvorsitzende Henning Hasse ein kleines Dankeschön an Pfarrer Bonkhoff und bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde.