Etliche Titel brachten die Nachwuchssportler des LAZ Zweibrücken von den Pfalzmeisterschaften in den Altersklassen U20, U16 und U14 mit in die Westpfalz.

Traditionell waren die LAZ-Stabhochspringer weit vorne: Gleich sieben Titel gingen auf das Konto der LAZ-Jungen und -Mädchen mit dem Stab. So siegte Ronja Faber (Altersklasse W15/3,10 Meter) vor ihren Vereinskolleginnen Emilia Leffer (3,00m) und Essomba Farah Raphaela (2,60m). Bei den U15-Jungs sprang Ole Haubert (3,30 m) am höchsten. Weitere Siege holten in der Klasse 14 bei den Jungs Moritz Wingerter (2,90 m) und bei den Mädchen Zoe Bernhard (2,70 m). Bei den Jüngeren freuten sich Felix Nitzschke (M13/1,90 m) und Marlie Albert (W13/2,70 m) sowie Samuel Könsgen (M12/2,50 m) und seine Schwester Mila (W12/2,10 m) über Gold.

Ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen stand LAZler Dorian Senst nach den 800 Metern (M15/2:08,44 min). Melina Stengel gewann den 75-Meter-Lauf (W12) in neuer Bestzeit von 10,45 Sekunden und holte zudem mit 4,57 Meter noch Silber im Weitsprung. Das gelang auch Marlie Albert im Kugelstoßen der W12 (8,15 m), Samuel Könsgen im Hochsprung (M12/1,30 m), Leni Mourer im Stabhochsprung (W13/2,50 m).

Eine Silbermedaille gewann auch Till Arnold im Trikot der VT Zweibrücken. Er überquerte nach 800 Metern in der Altersklasse M13 in neuer Bestzeit von 2:42,24 Minuten die Ziellinie. Über 800 Meter der W12 landete VTZ-Läuferin Jule Peifer auf Rang neun (2:53,18 min). Beim Stoßen mit der Vier-Kilo-Kugel bei der U20 holte Adesina Senst (VTZ/7,91 m) Bronze, Charlotte Lippick (VTZ/ 5,85 m) wurde Vierte.