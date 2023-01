So kann das neue Jahr gerne anfangen: Bei den Hallen-Pfalzmeisterschaften der Aktiven und der Altersklassen U20, U18 und U16 am Wochenende in Ludwigshafen legten die Leichathleten des LAZ Zweibrücken einen guten Start hin. Bei altersübergreifend über 40 Starts heimsten die LAZler mehr als zehn Titel sowie etliche Treppchenplätze ein und hakten zudem Normen für die süddeutschen Meisterschaften im Februar ab.

Wie fast zu erwarten, dominierten die Zweibrücker vor allem die Disziplin Stabhochsprung. Sobald ein LAZler am Anlauf stand, stieg der Lautstärkepegel in der Halle merklich. Entsprechend gab es mehrfach Bestleistungen zu bejubeln. Hervorzuheben war vor allem David Könsgen (Altersklasse U14, Jahrgang 2010), der seine alte Bestmarke um 40 Zentimeter steigerte und mit einer Höhe von 3,10 Meter Pfalzmeister wurde. Elif Brill (AK U18, Jahrgang 2006) steigerte sich ebenfalls um 40 Zentimeter und landete mit übersprungenen 3,00 Metern auf Platz zwei hinter Vereinskameradin Livia Könsgen (3,10 m).

Auch Ben Silas Kribelbauer (AK, U18, Jahrgang 2007) lieferte trotz Krankheit in der Vorwoche einen prima Wettkampf ab. Seine neue Bestleistung von 4,00 Metern brachte ihm ebenfalls den Titel ein. LAZ-Kollege Lukas Hell (3,60 m) wurde hier Zweiter. Außerdem gewannen Mareike Beyerlein den Stabhochsprung der Frauen (3,10), Jakob Legner den U20-Wettbewerb (4,30 m) und Ronja Faber den W14-Wettkampf (2,30) vor Lena Reischmann (2,30 m) und Lisa Sophie Amthor (2,00 m).

LAZ-Sprinter Henkel mit aufsteigender Formkurve

In der U18-Klasse machte Malik Harrell (Jahrgang 2006) beim Dreisprung einen weiten Satz auf die neue Bestleistung von 12,27 Meter, gewann damit den Titel und konnte die Norm für die süddeutschen Meisterschaften knacken. LAZ-Sprinter Thorben Henkel (Jahrgang 2005) zeigte nach einer schwächeren vergangenen Saison wieder aufsteigende Leistungen: Über die 60 Meter der U20 siegte er in 7,39 Sekunden und über 200 Meter in 23,34 Sekunden. Ein unglückliches Ende nahm die 4x200 Meter Staffel der weiblichen U18-Klasse für das LAZ: Nach einer fehlgeschlagenen Übergabe nahm ein Zuschauer das Staffelholz von der Bahn und verhinderte somit eine Wiederaufnahme und die Vollendung der Staffel.