Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Bernd Christoffel zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Zweibrücken ernannt. Christoffel ist 58 Jahre alt und lebt mit seiner Frau in Großbundenbach. Im November 1994 trat er in den Justizdienst des Landes Rheinland-Pfalz ein. Nach Stationen am Amts- und Landgericht Zweibrücken sowie am Amtsgericht Kusel wurde er 2000 in das Richterverhältnis auf Lebenszeit berufen. Im März 2008 wurde der Richter „zur Erprobung“ an das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken abgeordnet. Im Jahr 2010 wechselte er in den vierten Zivilsenat, dessen stellvertretender Vorsitzender er seit 2018 ist. Zugleich trat er dem Notarsenat bei. Von 2010 bis 2014 war Christoffel mit der Hälfte seiner Arbeitskraft erneut Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Strafsenats. Das Präsidium des Pfälzischen Oberlandesgerichts hat Christoffel den Vorsitz des zweiten Familiensenats übertragen.