200 Jahre Pferderennen in Zweibrücken heißt es am Samstag, 4. September, beim Renntag des Pfälzischen Rennvereins Zweibrücken. Aus diesem Anlass bietet der Rennverein nicht nur Rennsport in einer neuen finanziellen Dimension an, sondern organisiert auch ein gesellschaftliches Rahmenprogramm rund um den Renntag. Dazu gehört etwa der Biergarten, der um 11.30 Uhr seine Pforten öffnet. Zu Weißwurst, Brezeln und Bier wird die Stadtkapelle Zweibrücken aufspielen. Der Biergarten erinnert an Bayern, und das passt zum Jubiläum: Denn eindeutig belegt ist, dass am 12. Oktober 1821, am Namenstag des bayerischen Königs Maximilian I, des früheren Herzogs von Zweibrücken, ein Pferderennen in Zweibrücken abgehalten wurde.

Ab sofort verkauft der Rennverein über seine Homepage Eintrittskarten mit Mehrwert für den Renntag: Die Biergarten-Karte beinhaltet neben dem Eintritt zum Renntag ein Weißwurstfrühstück mit Brezel und Bier für 13,50 Euro. Exklusiver wird es mit der Racing-Lounge-Karte für 40 Euro, im Preis enthalten sind ein Essen am Büffet, nichtalkoholische Getränke und ein Parkplatz direkt an der Bahn. Tickets können im Internet unter der Adresse pfaelzischer-rennverein-zweibruecken.de/tickets/ bestellt werden.