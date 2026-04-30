In den Betriebsräten in der Region vollzieht sich ein Generationswechsel. Die Gewerkschaft IG Metall hat die frisch Neugewählten in die Zweibrücker Festhalle eingeladen.

Die IG Metall Homburg-Saarpfalz ist für die Beschäftigten in der Industrie sowohl im Raum Homburg als auch in der Südwestpfalz zuständig. Nach Abschluss der Betriebsratswahlen in der Saar- und Südwestpfalz hat die Gewerkschaft die neu gewählten Räte für Dienstag zu einer Konferenz in die Festhalle Zweibrücken eingeladen.

Der Generationswechsel sei „in vollem Gange“, stellte Salvatore Vicari fest, der Zweite Bevollmächtigter der IG Metall Homburg-Saarpfalz. „Besonders erfreulich ist dabei die Verjüngung der neu gewählten Betriebsratsgremien, die unter anderem bei Tadano und John Deere deutlich sichtbar wird.“ Bei diesen beiden Zweibrücker Industriebetrieben sei ein „geräuschloser und kollegialer Übergang“ von den bisherigen Betriebsratsvorsitzenden Eduard Glass beziehungsweise Markus Weber zu ihren Nachfolgern Frank Schilb und Marc Möller gelungen.

Weiterbildung für Betriebsratsmitglieder

Die Zusammenkunft in der Festhalle sei als „Startpunkt für eine systematische, moderne und praxisnahe Qualifizierungsoffensive für die neu zusammengestellten Betriebsräte“ gedacht, so Vicari. „Wir wollen die Betriebsräte während der gesamten Wahlperiode eng begleiten und ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um ihre Betrieben auf Augenhöhe mitzugestalten.“

Für ihre künftige Betriebsratsarbeit wurden die Versammelten mit Informationen zu rechtlichen, strategischen und arbeitswissenschaftlichen Fragen bei der betrieblichen Mitbestimmung versorgt – gerade was die digitale Transformation, Personalmangel und zunehmende Arbeitsverdichtung betrifft.

Ralf Reinstädtler vom Vorstand der Gewerkschaft betonte, dass gut qualifizierte Betriebsräte „von zentraler Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Industrie“ seien. „Mitbestimmung bleibt nur dann wirksam, wenn Betriebsräte kontinuierlich weitergebildet werden.“