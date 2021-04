Für die Anmoderation des nächsten Zweibrücker Livestream-Konzertes mit der Mundartband Blues Himmel am Samstag, 10. April, 19 Uhr, sucht das Zweibrücker Kulturamt einen gereimten Kurztext auf Pfälzisch. Die Wörter „Blues Himmel“, „Zweebrigge“ und „Dehemm“ sollen in den Reimen enthalten sein. Die drei besten Pfälzer-Texte werden alle während des Livestreams vorgetragen. Als Dankeschön erhalten die Gewinner ein CD-Paket der Band. Einsendeschluss ist Donnerstag, 8. April, 16 Uhr. Die Texte können per Mail an kultur@zweibruecken.de oder per Post an das Kultur- und Verkehrsamt, Maxstraße 1, 66482 Zweibrücken, geschickt werden. Das Konzert wird kostenfrei gestreamt.