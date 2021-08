Filmregisseur Peter Fleischmann ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der am 26. Juli 1937 in Zweibrücken geborene Regisseur drehte ungewöhnliche und kompromisslose Kinofilme, die sich nicht um gesellschaftliche Konventionen scherten wie das Seuchen-Roadmovie „Die Hamburger Krankheit“ (1979) und den Umweltskandalfilm „Das Unheil“ (1972) und ihrer Zeit weit voraus waren. Animationen, Kinderfilme, Dokumentarfilme, eine Sexfilm-Parodie („Dorotheas Rache“), ein Politthriller („Der dritte Grad“) und ein Science-Fiction-Film („Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein“) zählen zu seinen weiteren Werken. Am Donnerstag ist der letzte große Allrounder, Außenseiter und Visionär des deutschen Kinos in Werder bei Berlin an den Folgen eines Treppensturzes gestorben.

