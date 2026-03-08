Ein Traumurlaub in Dubai wurde für den Zweibrücker Senad Gashi zum Alptraum: Iranische Raketen schlugen ein, und vorerst wird es nichts mit der Heimreise nach Deutschland.

Seinen Eltern hatte der Zweibrücker Senad Gashi, Boxer und WBF-Weltmeister im Bridgergewicht, einen langgehegten Wunsch erfüllen wollen: einen gemeinsamen einwöchigen Urlaub in der Luxusmetropole Dubai. Treffpunkt sollte die Stadt am Persischen Golf sein. Gashi reiste aus Thailand an, seine Eltern von Frankfurt. Doch zwei Tage nach ihrer Ankunft wurde das Urlaubsparadies zum Ort der Angst. Seit Beginn des iranischen Raketen- und Drohnenangriffs steht die gesamte Golfregion unter Spannung; auch Dubai geriet ins Visier der Mullahs. Explosionen und Rauchwolken wurden über verschiedenen Teilen der Stadt gemeldet. Meist handelte es sich um abgefangene Geschosse oder Trümmerteile. Einen Einschlag erlebten Gashi und seine Eltern aus nächster Nähe: Eine iranische Kamikazedrohne schlug im Fairmont Hotel ein – knapp 400 Meter von ihnen entfernt.

Feuer bricht aus

„Es gab einen lauten Knall. Scheiben klirrten, plötzlich brach Feuer aus“, berichtet Gashi am Telefon. Zu diesem Zeitpunkt war die Familie im „Dukes – The Palm Dubai Hotel“ auf der künstlich angelegten Halbinsel Palm Jumeirah untergebracht. „Überall fingen Menschen an zu schreien. Wir waren erst geschockt, aber gerieten nicht gleich in Panik.“ Sein Vater habe in der ersten Verwirrung sogar noch gescherzt. „Er sagte: Wir fliegen nach Dubai, und dann ist hier Krieg. Überall, wo du uns hinbringst, gibt’s Probleme!“ Doch schnell wurde klar, wie ernst die Lage ist. Menschen flüchteten panisch in Keller oder Parkgaragen.

Senad Gashi ist Profiboxer. Archivfoto: Jo Steinmetz

Am nächsten Morgen bot sich ein ungewohntes Bild: Die sonst pulsierende Metropole wirkte wie ausgestorben. Kaum Verkehr, leere Straßen, in vielen Supermärkten waren die Regale leergefegt. „Wir sind an diesem Morgen sogar noch zum Strand runtergelaufen“, erzählt Senad Gashi. Doch da war an Urlaub schon nicht mehr zu denken. „Die Stimmung war komplett im Eimer.“

Zum Festsitzen verdammt

Was folgte, waren viele verzweifelte Versuche, die Region zu verlassen. Wie Tausende andere Touristen und Geschäftsreisende waren nun auch die Gashis zum Festsitzen verdammt. Rückflüge wurden kurzfristig storniert oder gleich ganz gestrichen; viele Hotels haben ihre Preise drastisch erhöht – teilweise um das Doppelte.

Besonders ärgert sich der Boxer darüber, wie in den sozialen Netzwerken mit dem Thema umgegangen wird. „Da gibt es dumme Kommentare, Falschnachrichten und Schadenfreude. Manche machen Witze darüber, dass es jetzt angeblich den reichen Touristen an den Kragen geht.“ Dabei seien die meisten Leute vor Ort ganz normale Urlauber. „Viele haben lang für ihre Reise gespart. Ich weiß von älteren Leuten, die zu Hause Arzttermine haben oder Medikamente brauchen.“ Staatliche Stellen informieren Gashi ständig über die Sicherheitslage. Zugleich habe er aber den Eindruck, dass die Behörden die Bedrohung herunterspielen. „Wenn ich hier alleine wäre, wäre mir das ja egal“, sagt der Zweibrücker. „Aber meine Eltern sind bei mir. Dass wir nicht wegkommen, macht mir Sorgen, und ich habe Schuldgefühle.“

Schon 15 Rückflüge für drei Personen gebucht

Auch finanziell werde die Situation für Gashi immer belastender. Laut seiner Buchung hätte er am Donnerstag zurückfliegen sollen. Doch solange seine Eltern noch in Dubai feststecken, käme eine Heimreise für ihn allein nur schweren Herzens infrage. Inzwischen hat er bereits 15 Rückflüge für drei Personen gebucht. Sie alle wurden jeweils kurz vor Abflug gestrichen. „Dubai ist sowieso schon teuer“, sagt Gashi. „Und dann alles mal drei.“

Der Traumurlaub ist für die Familie aus Zweibrücken zum nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit geworden. Die Rückreise für Gashis Eltern nach Frankfurt war für Samstag geplant. Auch sie wurde gestrichen.

Er ist seit Sonntag in Phuket

Am Telefon sagte Senad Gashi, der Rückflug seiner Eltern sei nun „ganz sicher“ für kommenden Freitag anberaumt. Er selbst hatte Glück: Am Sonntag ist er sicher im thailändischen Phuket gelandet. „Ich muss mich unbedingt auf meinen nächsten Profikampf im Mai vorbereiten. Eigentlich war die Vorbereitung in Karlsruhe geplant.“ Seine Eltern hält er in Dubai für sicherer aufgehoben als in Thailand. „Die medizinische Versorgung in Dubai ist auf alle Fälle besser. Meine Schwester und ich stehen im ständigen Kontakt mit ihnen.“