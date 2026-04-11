Der gebürtige Zweibrücker Dieter Fuchs erzählt in seinem Buch seinen eigenen Tod. Als ein Freund von ihm starb, fing er an, sich für die Gedanken Sterbender zu interessieren.

Wenn man mit Dieter Fuchs spricht, denkt man eher an einen lebenshungrigen Menschen, der es liebt, neue Dinge kennenzulernen. Und nicht unbedingt an düstere Themen wie Sterben und Tod. Aber genau darüber hat Fuchs, der bis zu seinem 30. Lebensjahr in Zweibrücken-Ernstweiler lebte und seit seinem Ruhestand mit seiner Frau in München wohnt, ein Buch geschrieben. „Im Duft der Maronen“ heißt es.

„Ich bin so reingerutscht in das Thema“, erzählt er. Vor einem Jahr sei ein guter Freund von ihnen an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. „Das haben wir hautnah bis zum Todestag miterlebt.“ Der Tod seines Freundes habe Fuchs nicht nur berührt, sondern auch interessiert. Er wollte die Hintergründe verstehen, recherchierte monatelang und las Fachliteratur, was in den letzten Wochen und Tagen des Lebens im Kopf und im Körper vor sich geht. Viel Fachliteratur gibt es dazu – aber: „Keine vernünftigen Romane, durch die man auch etwas sanfter in das Thema reinkommt“, sagt er. Fast alles drehe sich darum, wie die Angehörigen mit dem Tod umgehen. „Der Sterbende war nie im Zentrum.“

Buch soll Angst vor dem Sterben nehmen

Das wollte Fuchs ändern – und dem Tabuthema Tod etwas von seinem Schrecken nehmen. „Dann kam bei mir diese bescheuerte Idee auf: Was ist, wenn ich meinen eigenen Tod inszeniere?“ Schließlich könne ja am besten seine eigenen Gedanken und Gefühle nachvollziehen. In seinem fünften Buch wird er daher zum todkranken Greis, der seine letzten Wochen verlebt. Auch Rückblicke auf sein Leben schildert er. Dabei halfen ihm die Tagebücher, die er seit seiner Jugend führt.

Mit dem Buch wollte er aber keine Tragödie schaffen, betont der Autor. Es soll Mut machen und die Angst vorm Sterben nehmen. Anfangs sei es befremdlich gewesen, über sich selbst als Sterbenden zu schreiben. Dann änderte sich das. „Es hat nach den ersten Kapiteln ehrlich gesagt sogar richtig Spaß gemacht, aus der eigenen Gedankenwelt zu schlüpfen.“ Um sich voll auf sich konzentrieren zu können, musste im Buch seine Frau zuerst tot sein. Als er die Passagen schrieb, musste er schlucken.

Mehr als 30 Kurzgeschichten hat er verfasst, seit er in Rente ist. Das Schreiben bedeutete für ihn eine neue Herausforderung und ist sein größtes Hobby. Auch asiatische Kleinkunst – kleine Gürtelknebel aus Holz oder Elfenbein – sammelt er.

Mit einem Buch auf einen Baum

Seitdem er in Rente ist, lebt Fuchs mit seiner Frau Ulla zwar in München – aber geboren wurde er in Zweibrücken, am Rande des Ernstweiler Tals. In seiner Heimatstadt war er zwar schon länger nicht mehr, aber er hat viele schöne Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend dort. „Ich habe die Wälder hintendran als meine Kinderstube gehabt“, erinnert er sich. Dort habe er mehr Zeit verbracht als im Haus.

Sein Opa habe Fuchs als Kind die Gegend gezeigt und ihm Bücher gegeben. Mit einem Buch in der Hand „hab ich mich oft ins Ernstweiler Tal auf irgendeinen Baum zurückgezogen, oft auf so eine alte Esskastanie“, schildert er das erste, was ihm zu Zweibrücken einfällt.

Fuchs bereist 80 Länder

Unter anderem an der Saarbrücker Uni studierte er Geowissenschaften. Die große Heimatverbundenheit zur Pfalz hatte er nie. „Ich wollte immer raus in die Welt“, erzählt er – auch wegen der Karl-May-Bücher, die ihm sein Opa gab und die überall auf der Welt spielen. „Das wollte ich gerne auch mal erleben.“ Das konnte er gleich mit seinem ersten Job: Im Jemen hat er ein geologisches Labor aufgebaut. Mit seiner Frau blieb er fünf Jahre dort. „Und ab dann ging’s quer durch die Welt.“ In 80 Ländern war er schon. „Ein weißer Fleck ist noch die Antarktis.“

Fuchs, der danach für die Fraunhofer-Gesellschaft in der angewandten Forschung für die Glasindustrie arbeitete, hat ein Herz für Kunst und Kultur. Deshalb hat er in Wertheim im Kloster Bronnbach ein eigenes Institut für Kulturgüterschutz und Glaskonservierung – etwa von mittelalterlichen Glasfenstern – gegründet. Fuchs hat in seinem Berufsleben oft nach einer neuen Herausforderung gesucht. Denn: „Nach zehn Jahren wird mir alles immer ein bisschen langweilig“, meint er lachend.

Als das Angebot von der Fraunhofer-Zentrale in München kam, das internationale Geschäft aufzubauen und das Institut in die Welt zu tragen, musste Fuchs nicht lange überlegen. In dieser Zeit hat er bis zu 120.000 Flugkilometer pro Jahr zurückgelegt und arbeitete bis 2012 unter anderem fünf Jahre in Dubai. Seit zehn Jahren ist er in Rente – und liebt es noch immer, mit seiner Frau die Welt zu bereisen.