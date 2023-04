Großer Auslandserfolg für den Bottenbacher Galoppertrainer Christian Peterschmitt am Ostersamstag auf der Rennbahn im französischen Nancy: Sein sechsjähriger Wallach Jazzmen gewann als großer Außenseiter ein mit 19.000 Euro dotiertes Handicap für vierjährige und ältere Pferde über die Steherdistanz von 2500 Metern. Im Sattel des Manduro-Sohns saß die französische Top-Amazone Delphine Santiago. Für Petterschmitt läuft es gerade: Erst Ende März hatte er auch in Dormund mit dem achtjährigen Wallach Kingdom of Heaven als Außenseiter das Hauptrennens gewonnen.