Der Bottenbacher Trainer Christian Peterschmitt (hinten Zweiter von rechts) sorgte am Samstag für die größte Überraschung im bisherigen Galoppkalender 2026. Der von ihm vorbereitete neunjährige Oldie Jazzmen gewann die Auftaktprüfung auf der Galopprennbahn im französischen Straßburg. In einem Handicap-Rennen über die weite Steherdistanz von 2350 Metern setzte er sich mit der französischen Amazone Delphine Santiago (vorne rechts) im Sattel gegen 15 Konkurrenten durch. Jazzmen war der größte Außenseiter im Feld und brachte den „Totalisator zum Einsturz“, wie die Wetter liebevoll so einen Erfolg nennen. Für zehn Euro Einsatz gab es 764 Euro Siegquote. Viele Pfälzer riskierten eine „Platzwette“, bei der ein Pferd einen der ersten drei Plätze belegen muss. Dafür gab es lohnende 185 Euro für zehn Euro. Assistenztrainerin Sandra Bandke meinte lachend: „Jazzmen ist ein Professor, der viel Klasse hat. Aber wann er diese zeigt, weiß nur er.“