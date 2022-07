Die rund 70 Mitarbeiter der Ökumenischen Sozialstation haben alle Hände voll damit zu tun, die Dörfer der beiden Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Wallhalben abzuklappern, um dort die pflegebedürftigen Menschen zu betreuen.

„Mehr als 400.000 Fahrkilometer kommen da im Jahr zusammen“, weiß Pflegedienstleiterin Petra Mohring. Ihre heutige Stellvertreterin Silvia Hartfelder war 2008 die allerste Auszubildende der Sozialstation, die sich seither ihren Personal-Nachwuchs auch selbst heranzieht.

Dritter im Bunde im Eiscafé ist Frank Jüllig, der seit Jahresbeginn als Geschäftsführer tätig ist. „Wir sind ein gemeinnütziger eingetragener Verein“, findet er, dass es der Sozialstation auch heute noch gut gelinge, „den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht irgendwelchen Gewinnmargen hinterherzurennen“.

Bei ihrer Gründung 1996 war die Einrichtung im alten Pfarrhaus in Maßweiler beheimatet. „Später kamen immer mehr Aufgaben hinzu“, berichtet Petra Mohring von neuen Abteilungen wie Hauswirtschaft, Tagespflege und Fußpflege. „Da wurde unser Haus in Maßweiler zu klein. 2012 haben wir deshalb den früheren Dorfladen in Battweiler gekauft und für die Tagespflege umgebaut.“

Ergänzt wird das Ensemble in Battweiler durch einen angrenzenden Neubau, in dem sich heute die Verwaltung, der Pflegestützpunkt und die Fußpflege befinden.