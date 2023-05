Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einem Ersatzpferd reitet Jonas Deßloch in seinem ersten Rennen als Jockey an der Spitze. Dann geht es in den Schlussbogen. Am Ende lächelt er gequält. Freudestrahlend präsentierte sich dagegen eine zweite Starterin aus dem Rennstall des Bottenbachers Christian Peterschmitt beim Renntag der Zweibrücker Händler und Dienstleister. Ein Favorit blieb auf der Strecke.

Endlich sausten die Pferde wieder auf der Grasbahn in Zweibrücken. Es war förmlich zu spüren, dass die Zuschauer auf diese Veranstaltung gewartet hatten. Dabei konnten sie