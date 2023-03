Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Sutter-Gefühl in die Ewigkeit zu tragen, dafür haben sie sich zusammengefunden: Johanna Wille, Tanja Dietz-Pirrung, Dominik Klein und Peter Rohr sind nun gemeinsam Wirte des auf mehr als 100 Jahre zurückblickenden Gasthauses in der Pirmasenser Straße in Niederauerbach.

Ewigkeit ist ein großes Wort. „Mindestens für die nächsten 28 Jahre“, sagt Tanja Dietz-Pirrung. Denn so lange hatte Peter Rohr das für viele Kult gewordene Gasthaus