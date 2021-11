Das Zweibrücker Stadtratsmitglied Pervin Taze wurde in den Vorstand der Pfalz-SPD gewählt. Das teilt der SPD-Stadtverband Zweibrücken mit. Die 38-Jährige sei mit dem drittbesten Ergebnis beim Regionalverbandstag in Kusel zur Beisitzerin in den Vorstand der pfälzischen SPD gewählt worden, so Stéphane Moulin, Vorsitzender der Zweibrücker SPD.