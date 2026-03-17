Jürgen Lachmann, zuletzt Personalchef bei Tadano, hat den Kranhersteller Ende Februar verlassen. Auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärte Tadano-Sprecherin Anne Steeb, Lachmann werde sich nun „neuen beruflichen Herausforderungen stellen“. Zur Frage, wer sein neuer Arbeitgeber ist, äußerte sie sich nicht. Im Oktober 2023 hatte Jürgen Lachmann die europaweite Leitung des Personalwesens bei Tadano an dessen beiden Standorten Zweibrücken und Lauf/Franken übernommen. Er trat damals die Nachfolge von Frank Schättle an, der im April 2023 als Personalchef zu John Deere gewechselt war. Bei Tadano Demag in Zweibrücken war der heute 50-jährige Lachmann auch Mitglied der Geschäftsführung. Ein neuer Personalchef wurde bislang noch nicht berufen.