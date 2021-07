Im Tarifkonflikt in der Bankenbranche kündigen Beschäftigte der Sparda-Bank Südwest für Donnerstag, 8. Juli, Protestkundgebungen in Mainz und Saarbrücken an. Eine Woche vor der dritten Verhandlungsrunde wird am Donnerstag von 11.30 bis 13 Uhr in der Saarbrücker Bahnhofstraße 54 demonstriert, auf dem Platz vor der Thalia-Buchhandlung. Die Gewerkschaft Verdi fordert 3,5 Prozent mehr Gehalt, eine höhere Ausbildungsvergütung, ein Recht auf Umwandlung von Gehalt in Freizeit und den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen.