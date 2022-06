Das französisch-deutsche Festival Perspectives in Saarbrücken bietet bis 11. Juni Theater, Zirkus, Tanz, Musik und andere Performance-Künstler. Es ist einmalig in Deutschland.

1978 als reines Theaterfestival in Saarbrücken gegründet, öffnete sich Perspectives schon früh für andere Formen wie Breakdance. In diesem Jahr überrascht am Donnerstag, 9. Juni, 20 Uhr, die Schauspielerin Sofia Teillet im Theater Überzwerg bei ihrem Stück „De la sexualité des Orchidées“ mit einer humorvollen Vorlesung mit Theaterelementen über die Reproduktionstechniken der Pflanzenwelt, von der man etwas lernen kann. Als multimediale Inszenierung zwischen Dokumentarfilm und Realität erzählt Geert Jan Jansen (79) am 9. und 19. Juni um 20 Uhr im E-Werk in „True Copy“ im E-Werk seine eigene Geschichte als Kunstfälscher. Er entlarvt sich und die Scheinheiligkeit der Kunstwelt. Die Pariser Musikerin Léonie Pernet (33), von Hause aus Schlagzeugerin der Band Yuksek, mischt in ihrer Musik Techno, afrikanische Rhythmen und neoklassische Passagen – zu erleben am Freitag, 10. Juni, 22 Uhr, im Festivalclub Sektor Heimat (An der Römerbrücke 5, an der Saar).

Der ungewöhnlichste Programmpunkt findet Open-Air auf dem dem Tbilisser Platz (Platz vor dem Staatstheater) am 10. und 11. Juni um 21.30 Uhr statt: eine Seiltanz-Performance, die zugleich ein Elektro-Rock-Konzert ist. „Résiste“ heißt das Stück, in dem eine Frau (Sanja Kosonen) vor wunderschön illuminiertem Himmel in fünf Meter Höhe tanzt, während eine andere, die Musikerin Annelies Jonkers, sie antreibt. Alle Vorstellungen, bei denen die Sprache wichtig ist, werden auf Deutsch unter- oder übertitelt. Das komplette Programm und Karten gibt es unter festival-perspectives.de.