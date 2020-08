„Baumgeflüster“! So heißt die Live-Performance, zu der die Moderne Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken für Mittwoch, 5. August, 18 Uhr, auf den weitläufigen Museumsvorplatz einlädt. Geboten wird eine e Collage aus Klang und Wortbildern, inspiriert durch die kürzlich errichtete Baumskulptur „Idee di pietra – 1891 kg di luce“ des italienischen Künstlers Giuseppe Penone am Museum. Die Lyrikerin Eveline Sebaa rezitiert Gedichte aus ihrem Band „Eiswalzer“ zum Thema Natur, den Stimmungen der Wortbilder antwortet Pianist Manuel Krass mit E-Piano und Elektronik. Teilnahmegebühr: zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Anmeldung nötig unter Telefon 0681/9964-234 oder E-Mail an service@saarlandmuseum.de. erforderlich.