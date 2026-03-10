In Zweibrücken wird Eltern die Suche nach einer Betreuungseinrichtung erleichtert. Was ein kleiner Vogel damit zu tun hat.

Die Suche nach einem Kitaplatz soll für Zweibrücker Eltern einfacher werden. Und zwar mit einem neuen Online-Portal der Stadtverwaltung, über das Eltern bequem von zu Hause aus nach einer passenden Kita suchen und ihr Kind auch direkt online vormerken lassen können. Neben den städtischen sind auch die kirchlichen Einrichtungen mit im Boot. Die Kita-Suche und -anmeldung erleichtere das enorm, sagt Zweibrückens Bürgermeister und Jugendamtsdezernent Christian Gauf.

Weil die digitale Lösung für mehr Übersicht sorge, entlaste sie auch die Verwaltung und die einzelnen Kitas. Daten müssten nur einmal eingegeben werden und stünden zentral zur Verfügung, so Gauf. Die Belegung der Plätze sei jederzeit aktuell und nachvollziehbar, automatische Prüfungen verhinderten Fehler und Mehrfachvergaben. Für die städtischen Kitas umfasse das Portal auch die Kikom-App. Sie unterstützt Kitas bei der Kommunikation mit Eltern, Krankmeldungen, Essensplanung und Organisatorischem.

Wie funktioniert das Portal?

Wie das Online-Portal funktioniert, erklärt Anne Glahn vom Jugendamt, die federführend war bei der Einführung der Software: Unter https://portal.little-bird.de/Zweibrücken lassen sich demnach Einrichtungen gezielt filtern, etwa nach Betreuungsform, Öffnungszeiten oder pädagogischem Konzept. „Das ist in etwa, wie wenn man nach einem passenden Hotel sucht“, so Glahn. Die städtischen Einrichtungen seien in dem Portal schon sichtbar, die kirchlichen folgten in den nächsten Wochen. Die Ergebnisse erscheinen laut Glahn in einer übersichtlichen Liste und auf einer Karte. Jede Kita stelle sich mit einer eigenen Profilseite vor. In Frage kommende Kitas könnten auf einer Merkliste gespeichert und direkt angefragt werden. Dafür sei eine einmalige Registrierung erforderlich.

Die Platzvergabe erfolge weiterhin über die Kita oder den Träger und werde digital über das Portal des Berliner Unternehmens „Little Bird“ abgebildet. Pro Kind können Eltern bis zu fünf Anfragen gleichzeitig stellen. Eine Anmeldung ist schon drei Jahre vor dem gewünschten Betreuungsbeginn möglich, aber nicht bereits in der Schwangerschaft. Wenn die Eltern ihre Auswahl an maximal fünf Kitas getroffen haben, können sie eine davon auch priorisieren, wie Jugendamtsleiter Jörg Klein erklärt. Diese Kita hat dann 14 Tage lang das Erstrecht für eine Zusage, danach kann es auch jede andere der angegebenen sein. Wichtig: Bei jeder festen Zusage werden die anderen angeklickten Plätze automatisch wieder frei.

„Viel weniger rumtelefonieren“

In Zweibrücken gibt es laut Glahn und Klein derzeit gut 1500 Kitaplätze. „Die Nachfrage ist groß, wir können aber auch viel anbieten“, sagt Klein. Man sehe mit dem Online-Portal nun auf einen Blick, wo es noch einzelne Plätze gibt. So will es die Stadt auch schaffen, jedem Kind einen Platz anbieten zu können, wie Klein sagt. Dass die kirchlichen Einrichtungen mitmachen, sei ein großer Gewinn, denn nun habe man die Übersicht über alle Plätze in der Stadt. Bislang seien die kirchlichen Träger nicht mal untereinander digital vernetzt gewesen. Wie Glahn und Klein versichern, ist es neben dem digitalen Angebot auch weiterhin möglich, Kinder direkt in den Kitas auf Wartelisten setzen zu lassen. „Aber das Online-Portal erspart eben viel Rumtelefoniererei“, so Glahn.

Kita-Online-Portal

https://portal.little-bird.de/Zweibrücken

