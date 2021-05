Am frühen Freitagmorgen haben Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster einen 36-jährigen Mann aus Kroatien verhaftet, der per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Zweibrücken hatte den Mann wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 3600 Euro verurteilt, die er nicht beglichen hatte. Da er den Betrag bei seiner Verhaftung nicht aufbringen konnte, muss er nun ersatzweise eine Freiheitsstrafe verbüßen. Nach Angaben der Polizei muss er 120 Tage in den Knast. Nach der Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt informierten die Bundespolizisten zudem sechs weitere Staatsanwaltschaften über den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Die Staatsanwaltschaften hatten den Mann wegen Betrug und Wucher zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.