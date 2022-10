Entgegen der Fahrtrichtung war ein junger Mann am Mittwochnachmittag mit seinem Elektroroller in Zweibrücken in der Rosengartenstraße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fiel dies einer Streife auf, die ihn nach einer kurzen Verfolgung einer Kontrolle unterzog. Weil die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen auf Drogenkonsum bemerkten, nahmen sie ihn mit auf die Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.