Bis 30. April kann man sich an der Abstimmung um „Deutschlands Kirche des Jahres 2020“ beteiligen und helfen, die Stephanuskirche Böckweiler auf einen guten Platz zu hieven. Im Wettbewerb der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Kiba) ist sie die Kandidatin mit der Nummer fünf. Abstimmen kann man im Internet: Wer unter www.kirchedesjahres.de das Bild der Stephanuskirche anklickt, stößt dort auf das weitere Vorgehen. Oder man schickt eine Postkarte an die Stiftung Kiba, Kirche des Jahres, Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover – mit dem Text „Kiba-Kirche des Jahres 2020 – Meine Wahl ist die Nummer 5“.