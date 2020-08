Wenn man versucht, alle Bands und Duos aufzuzählen, in denen der Zweibrücker Pepe Pirmann aktiv ist oder war, wird man mit Sicherheit nicht nur eine oder eines vergessen. Am Freitag trat er nun mit Sascha Giro als 13 PS Akustik Duo zum Zweibrücker Feierband vor mehr als 200 Besuchern auf. Lieder wie Bruce Springsteens „I’m on Fire“ mit einem verlängerten Instrumentalteil standen auf dem Programm. Ein sehnsuchtsvolles „With or Without You“ von U2 gab es zu hören, das gerade durch die instrumentale Reduktion gefällt. Es war auch schön, Nancy Sinatras „These Boots Are Made for Walking“ zu hören. Mit überwiegend klassischer Gitarrenmusik verstand es das Duo, sein Publikum an die Hand zu nehmen. Später verstärkt um Thorsten Albrecht am Cajon, glitt Zweibrücken in den vorletzten Musikfeierabend am Herzogplatz. Das Finale bestreitet am kommenden Freitag ab 18 Uhr das Estranoé Akustikduo.