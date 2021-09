Auch in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben zeichnet sich eine enorm hohe Briefwählerzahl ab.

Rund 15.000 Wahlberechtigte gibt es in den 20 Dörfern der Verbandsgemeinde, und bis vergangene Woche „haben wir bereits 7000 Briefwahlunterlagen rausgegeben“, sagte Verbandsbürgermeister Thomas Peifer (CDU) am Donnerstag in der Sitzung des Verbandsgemeinderats in Herschberg.

Lege man eine Wahlbeteiligung zu Grunde, wie sie in der Vergangenheit üblich war, sei von etwa 10.000 abgegebenen Stimmen auszugehen, was zeigt, wie stark der Briefwähleranteil sein wird.