Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken hat mit Pawel Paryz einen weiteren neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom saarländischen Landesligisten SV Reiskirchen an den Wattweiler Berg und soll den Kader noch mal in der Breite verstärken.

„Der Junge hat mich richtig überzeugt. Aus ihm kann man etwas formen. Er war auch bisher Stammspieler in Reiskirchen“, freut sich der Sportliche Leiter des TSC, Hakan Haliloglou, über die Neuverpflichtung für die Mannschaft des künftigen Trainers Peter Rubeck. Paryz, der auch noch die C-Jugend des FC Homburg trainiert, ist flexibel in der Abwehr und im Mittelfeld einsetzbar. Er wurde in Polen geboren und ist nach Haliloglous Worten definitiv ein Mann für die erste Mannschaft in der Landesliga. „Er will sich auch als Trainer beim FC Homburg weiterentwickeln“, erzählt Haliloglou über den Neuzugang.

Der hatte sich selbst dem Verein angeboten. Er habe als Student der Fachhochschule in Zweibrücken Kontakt zu Jugendspielern der Zweibrücker gehabt und habe darüber dann den Kontakt zu den TSC-Verantwortlichen geknüpft. „Beruflich kann immer jemand ausfallen. Deshalb wollten wir noch mal nachlegen und haben ihn verpflichtet. Da wollten wir einfach nicht Nein sagen“, sagt Haliloglou, der die Kaderplanung des TSC für die Saison 2021/22 für abgeschlossen erklärt.