Beim 14. Emichsburg-Turnier für jugendliche Florettfechter schnitt der Nachwuchs der VT Zweibrücken am Wochenende gut ab. Erik Lemmen und Mia Eve Paul gewannen ihre Altersklassen.

Ausrichter TSV Bockenheim mit Dieter Storzum, dem Vizepräsidenten des Südwestdeutschen Fechtverbandes, hatte in der Schulsporthalle am Weinstraßenhaus alle Hände voll zu tun, das Turnier war an der Kapazitätsgrenze bei den Teilnehmern. Im U13-Damenflorett wurde die VTZlerin Mia Eve Paul im Modus „Jeder gegen jeden“ in zwei Runden von einer Übermacht Koblenzer Fechterinnen gefordert. Im entscheidenden Stichkampf gegen die Koblenzerin Nike Hanrath kam Paul mit druckvollen Angriffen zum 10:2-Erfolg. VTZler Erik Lemmen musste sich auch mit U11-Fechtern aus Koblenz und Rüsselsheim duellieren. Nach getrennter Wertung war Platz eins für ihn in der U9-Klasse das optimale Ergebnis.

Auch im U15-Herrenflorett mit den Brüdern Johann (U13) und Julius Knauft (U15) wurde „Jeder gegen jeden“ gekämpft. In einem aufregenden Finish landete Johann hinter Reniers Stijn (Schermcentrum Amsterdam) und Bastian Weyrich (TSV Speyer) auf Platz drei, Julius wurde Vierter. In der U13-Klasse belegte Johann Knauft zudem noch Platz acht.