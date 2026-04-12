Der unwiderstehliche Tenorsänger Paul Potts gab ein viel beklatschtes Konzert in der ausverkauften Zweibrücker Festhalle.

Als er die letzten Töne von „Caruso“ gesungen hat, ist es, als habe Paul Potts ein Stück von sich selbst auf der Bühne der Zweibrücker Festhalle zurückgelassen. Der Tenor, der 2007 die erste Staffel der Fernseh-Show „Britain’s got Talent“ gewonnen hat, begeisterte die Besucher nicht nur mit seiner Stimme.

Wenn Paul Potts auf die Bühne kommt und Scheinwerfer die Glitzersteine seines Anzugs reflektieren, spürt man sofort seine Präsenz. Wenn er zu singen beginnt, erwischt es einen kalt. Man ist gebannt von seiner stimmlichen Wucht, von seiner technischen Perfektion, aber auch von seiner Gabe, Atmosphäre und Gefühle mühelos zu den Besuchern transportieren zu können. Er kann einen mitreißen, für Gänsehaut sorgen oder einem Filmszenen in den Kopf pflanzen – alles nur mit seiner Stimme.

Deutscher Text und deutsches Essen

Er fühlt die Musik, die aus seinem Körper strömt wie flüssiges Gold. „A Song in your Heart“, das erste Lied, vereint Eleganz mit Zartheit. Seine Stimme ist warm, glasklar und doch kraftvoll. Auch ein paar Lieder auf Deutsch singt er: Etwa Schumanns „Wenn ich in deine Augen seh’“ oder „Du bist die Ruh’“ von Schubert.

Das Konzert beginnt erst klassisch, sorgt nach „Take on me“ aber für regelrechte Jubelstürme. Potts singt das Lied natürlich langsamer, trotzdem ist es mitreißend und sogar noch berührender als das Original von Aha. Das ist eine seiner Stärken: Er macht viele Lieder mit seinen meist langsameren Interpretation noch ein bisschen intensiver, tiefgängiger und gibt ihnen mehr Seele.

Er teilt sich die Bühne nur mit seinem Pianisten

Dazu trägt auch das Arrangement bei: Neben Potts ist nur Pianist John Quirk auf der Bühne. Das macht das Ganze so intim. Mehr Instrumente hätten nur von den beiden abgelenkt. Quirk und Potts lernten sich 2017 in Tokio kennen und merkten, dass sie nur 15 Kilometer voneinander entfernt wohnen – aber sie traten erst fünf Jahre später zusammen auf.

Am schönsten ist es, wenn Paul Potts die langen Töne in Elton Johns „Tonight“, „Wicked Game“ oder „Say something“ sekundenlang hält. Man kann sich in seinen Gesang fallen lassen, kann sich von ihr forttragen lassen. „Say something“ hat er für Tiktok gesungen. Deshalb wurde er von seiner Frau ausgelacht, die sagte, er sei viel zu alt für Tiktok. Aber: „Frauen haben immer recht.“

Klangwucht und Gänsehaut-Gefühl

Manchmal singt er im Falsett, wenn er hohe, fast schwerelose Passagen erschafft. Im krassen Gegensatz dazu stehen jene Momente, wenn seine Stimme hervorprescht und immer lauter wird, etwa bei „Caruso“ oder dem Titelsong von „Der Pate“. Das Zweibrücker Konzert ist eine Symphonie aus Klangwucht, schimmernder Schönheit und manchem Gänsehaut-Moment. Die Setlist überspannt mehrere hundert Jahre und reicht von Tschaikowsky über Puccini oder Snow Patrol („Chasing Cars“).

Seine Anekdoten bringen die Besucher oft zum Lachen. „Meine Frau sagt, dass ich out bin“, erzählt Potts. Dass er so vergesslich ist, dass er seine Setlist auf dem Handy haben muss, da er sonst das nächste Lied vergesse. Er verrät, dass er gern isst - „Das kann man ja sehen.“ - und zwar auch gern deutsches Essen, etwa Mettbrötchen. Grünkohl mag er aber gar nicht. Er habe nicht nur einen, „sondern 999 Linksfüße, deshalb tanze ich nicht“.

Immer wieder „Keiner schlafe“

Wenn er seinen Kopf zur Seite neigt, während John Quirk Solo-Klavierpassagen spielt, wirkt er fast demütig. „Es ist unglaublich für mich, dass es 19 Jahre her ist“, spielt er auf seinen Sieg bei der Show „Britain’s got Talent“ an. „Das macht mich alt.“ Aber: „Für mich ist es Wahnsinn, dass ich immer noch machen kann, was ich liebe“, bedankt er sich bei seinen Fans, die für eine fast ausverkaufte Festhalle gesorgt haben.

Mehr als 40 Länder, in denen er aufgetreten ist, und 3,5 Millionen allein hierzulande verkaufte Tonträger seit seinem Debüt haben ihn zum Star gemacht. Hin und wieder wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Seine Begleiter: ganz viele Wasserflaschen. „Macht euch keine Sorgen, es ist kein Gin Tonic. Es ist Kirschwasser“, scherzt er mit diesem charmanten britischen Akzent.

Alles gegeben in zweieinhalb Stunden

Und was kommt als Zugabe? Natürlich das Stück, mit dem für ihn alles angefangen hat. Denn mit der Arie „Nessun dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Puccini hat er 2007 die erste Staffel der Fernseh-Show „Britain’s got Talent“ gewonnen – und sang im gleichen Jahr für Queen Elizabeth II. Als er die Arie singt, weiß man in Zweibrücken genau, weshalb er damals gewonnen hat. Seine Stimme ist anfangs säuselnd wie ein Windhauch, der über eine Blumenwiese weht. Dann erhebt sie sich, wird lauter und trifft einen mit dieser gewaltigen Stärke.

Nachdem er die Zugabe gesungen hat, wollen die Besucher ihn gar nicht mehr von der Bühne lassen. Eine zweite gibt es nicht. Bei einer Nettospielzeit von zweieinhalb Stunden wird es auch für Potts Zeit, dass er und vor allem seine Stimmbänder Feierabend haben. Was bleibt von diesem Konzert? Natürlich seine großartige Stimme. Aber vor allem bleibt ein Mann im Gedächtnis, der nahbar, humorvoll und dankbar ist.