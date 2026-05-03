„,Die Junglöwen’ holen die Bundesliga zurück ins Saarland“, schrieb die SG Zweibrücken am späten Samstagabend stolz auf ihrem Instagram-Account. Die Mannschaft der männlichen B-Jugend um Trainer Stefan Bullacher setzte sich am Samstag im Viererturnier gegen den TV Nieder-Olm, den HV Vallendar und die SF Budenheim durch und steigt damit als Erster des Turniers (4:2 Punkte) direkt in die Jugend-Bundesliga der kommenden Saison 2025/26 auf.

Die Zweibrücker schlugen in der Budenheimer Waldsporthalle zunächst den HV Vallendar mit 16:14, verloren knapp gegen die Budenheimer (24:25) und schlugen dann in einem Herzschlagfinale den TV Nieder-Olm mit 16:15.