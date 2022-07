Nina Bender, Pastoralreferentin in der katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth, verlässt Zweibrücken nach fünf Jahren. Sie wechselt nach Bad Bergzabern.

Nina Bender kam im August 2017 nach Zweibrücken, um hier ersten Berufserfahrungen zu sammeln. Nina Bender war in den vergangenen fünf Jahren für die Erstkommunion- und Firmvorbereitung zuständig. Sie hat die Sternsingeraktion geleitet, den Social-Media-Auftritt der Pfarrei begleitet, an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Ernstweiler Religionsunterricht erteilt und Begräbnisfeiern geleitet und die Angehörigen in ihrer Trauer begleitet, teilt die Pfarrei mit.

Die Regularien im Bistum Speyer sehen vor, dass Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen spätestens nach fünf Jahren an eine andere Stelle im Bistum wechseln müssen. Deshalb arbeitet Bender ab August in der Pfarrei Heilige Edith Stein in Bad Bergzabern. Sie wird am Sonntag, 17. Juli, in einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche verabschiedet.

Der katholischen Kirchengemeinde der Stadt gehören rund 8000 Zweibrücker an. Für sie sei schon immer die Freude an Gott die treibende Kraft und der Ansporn für ihren Dienst als Pastoralreferentin gewesen, sagt Bender und ergänzt: „In den vergangenen fünf Jahren habe ich versucht, diese Freude in den Kindern, Jugendlichen und den Erwachsenen zu wecken.“