Seit 1999 ist an Karfreitag in Homburg-Einöd in der Apostelkirche (Hauptstraße 52) das Passionsoratorium „Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Josef Haydn zu hören. In diesem Jahr wird es am Freitag, 7. April, um 21 Uhr dort aufgeführt, zum 23. Mal.

Es handelt sich um eine meditative Passionsmusik. Sieben Sonaten werden von einer „Introducion“ und einem furiosen „Terre moto“ (Erdbeben) als Abschluss umrahmt. Sie gehören zu den eindringlichsten und schönsten langsamen Sätzen der klassischen Musik. Meistens werden sie in einer abgedunkelten Kirche vorgetragen, in der nur ein zentrales Licht leuchtet, wobei das gesprochene Wort jeder Sonate vorangestellt wird. In Homburg musiziert, wie im vergangenen Jahr, ein Streichquartett des Kamutreffs Einöd mit vier Musikern des Homburger Sinfonieorchesters: Konzertmeister Kiril Tsanevski (Violine), Nadine Kieffer (Violine), Antje Scotti-Pollmann (Viola) und Gregor Berg (Violoncello).

Die sieben Worte spricht Pfarrerin Heide Salm. Haydn komponierte das Werk 1787 in verschiedenen Fassungen als Auftragskomposition für einen Domherrn in Cádiz, es wurde dort am Karfreitag uraufgeführt. Der Auftrag lautete, sieben langsame meditative Sätze zu komponieren, einen für jedes der letzten Worte Jesu. Das Musik war ursprünglich für Orchester gedacht, Haydn verfasste aber auch eine Fassung für Streichquartett, später auch eine für vier Singstimmen. Gesprochen werden eigentlich nicht sieben Worte, sondern sieben kurze Sätze. Das Konzert dauert knapp 70 Minuten. Der Eintritt ist frei, das Konzert wird durch Spenden der Besucher und Förderer ermöglicht. Veranstalter sind der Förderverein Apostelkirche Einöd und die protestantische Kirchengemeinde Einöd-Ingweiler.