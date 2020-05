70 Briefe, teilweise geöffnet, hat eine Passantin am Samstagmorgen auf der Straße zwischen Falkenbusch und Nünschweiler (Kreis Südwestpfalz) gefunden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Briefe aus einem Post-Briefkasten in Contwig, Ecke Schubertstraße/Zweibrücker Straße, gestohlen. Aufbruchspuren fanden sich an dem Briefkasten nicht, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die Briefe befinden sich derzeit noch bei der Polizei, werden aber der Post übergeben. Die Zweibrücker Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.