Auf der Fahrt zu einem Brandeinsatz wurde ein St. Ingberter Feuerwehrmann an Heiligabend ins Gesicht geschlagen. Laut Feuerwehrsprecher Florian Jung waren die Helfer gegen 22 Uhr per „Piepser“ zum Einsatz gerufen worden.

Zwei Feuerwehrmänner seien daraufhin von ihrer privaten Familienfeier zum Gerätehaus gefahren. In der Straße Hobels hätten sie anhalten müssen, als ein Mann mit zwei Hunden langsam die Straße überquerte. Der Fahrer ließ die Scheibe herunter. Dem Passanten habe er freundlich gesagt, dass man auf dem Weg zum Feuerwehreinsatz, also in Eile sei. Daraufhin sei er von dem Fußgänger ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen worden. Als beide Wehrleute ausstiegen und fragten, was das soll, seien sie beleidigt und mit weiterer Gewalt bedroht worden. Später, auf der Feuerwache, wurde die Polizei informiert und Strafanzeige erstattet.

Oberbürgermeister zitiert Schläger ins Rathaus

Der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) verurteilte den Vorfall. Er kündigte an, er werde den Schläger „zu einem persönlichen und klärenden Gespräch“ ins Rathaus zitieren.

Der Feueralarm, der den Einsatz ausgelöst hatte, war durch eindringende Feuchtigkeit in einem Druckknopfmelder ausgelöst worden.