Die Mannlich-Realschule plus will 2027 mit einer Schülergruppe die Partnerschule in Ruanda besuchen. Eigentlich hätte jetzt eine Gruppe afrikanischer Schüler kommen sollen.

„Auf diese Begegnung bereiten sich die Schülerinnen und Schüler über ein Jahr lang in einer Ruanda-AG mit Workshops, Seminaren und Aktivitäten vor“, sagt Markus Priester zu der Reise im kommenden Jahr. Er ist Lehrer an der Mannlich-Realschule plus und leitet gemeinsam mit seiner Kollegin Cornelia Poersch und dem stellvertretenden Schulleiter Marc Sadowski das Ruanda-Projekt.

Die 13 ausgewählten Schülerinnen und Schüler aus der achten und neunten Klasse beschäftigen sich unter anderem mit Landeskunde, dem Alltagsleben in Ruanda, der ruandischen Küche, dem Bildungssystem, Religion und Sprache. Aber auch die ernsten Themen im Partnerland von Rheinland-Pfalz kommen zur Sprache: Bürgerkrieg und Völkermord, Flucht und Vertreibung.

Besuch aus Ruanda verschoben

Nach 2017, 2020 und 2023 ist es laut Priester bereits die vierte Reise einer Schülergruppe der Mannlich-Realschule plus in das ostafrikanische Land. 2019 erfolgte ein Gegenbesuch der Partnerschule; ein für April 2026 geplanter weiterer Gegenbesuch musste aufs nächste Jahr verschoben werden, weil es Probleme bei der Visabeschaffung gab.

Die Mannlich-Realschule plus will im Februar 2027 mit einer Schülergruppe ihre Partnerschule in Vumbi, Ruanda, besuchen. Foto: Mannlich-Realschule plus/oho

Dass unter allen Schülern, die nach Ruanda reisen wollten, eine Auswahl getroffen werden musste, kommt Priester zufolge daher, dass in der Schule regelmäßig über die Partnerschaft mit der Schule in Vumbi berichtet wird. Zum Beispiel darüber, wofür die gesammelten Spendengelder – etwa vom alljährlichen Spendenlauf – eingesetzt werden.

Schule mit Strom und Internet versorgen

Mit den Spendengeldern konnten laut Schule Gebäude errichtet, Toiletten mit Wasserspülung gebaut und Regenwasserzisternen installiert werden. Auch eine Bibliothek, Klassenräume, eine neue Schulküche und eine Mensa sind entstanden. Die Partnerschaft zwischen der Mannlich-Realschule plus und dem Centre Scolaire Vumbi besteht seit den 1980er-Jahren.

Spendenkonto

Freundeskreis der Mannlich-Realschule plus e. V., Betreff: Ruandafahrt 2027, Iban: DE39 5425 0010 0098 0151 26 bei der Sparkasse Südwestpfalz.



Eine Partnerschaft lebe vom persönlichen Austausch, etwa über eine eigene interaktive Schulplattform, Facebook und E-Mail, sagt Priester. „Deshalb wäre ein Wunsch für unser Projekt, die Partnerschule mit der nötigen Infrastruktur auszustatten wie zum Beispiel Strom, Tablets und Internetanschluss. Dann könnten sich die Schüler regelmäßig austauschen und gemeinsame Projekte initiieren.“

Auf finanzielle Unterstützung angewiesen

Die Partnerschule in Vumbi unterrichtet laut Priester mittlerweile – inklusive eines Kindergartens – mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler. Die jüngeren werden in zwei Schichten, eine am Vormittag und eine am Nachmittag, versorgt, die älteren Klassen haben Unterricht von 7 bis 15 Uhr. Die erste Fremdsprache beziehungsweise offizielle Amtssprache ist seit 2009 Englisch.

Für die Reise zur Partnerschule sei pro Person mit Kosten von rund 2200 Euro zu rechnen, berichtet Priester. Vom Land erhalte jeder Schüler 200 Euro Unterstützung, die restlichen Kosten müssten sie selbst tragen. „Damit auch alle Schülerinnen und Schüler, die Interesse für das Projekt haben, ungeachtet der finanziellen Möglichkeiten des jeweiligen Elternhauses an der Begegnungsfahrt teilnehmen können, sind wir auf Unterstützung angewiesen“, erklärt Priester.

Zur Sache: Ruanda

Ruanda ist ein Binnenstaat in Ostafrika mit knapp 13 Millionen Einwohnern. Die präsidiale Republik lebt von Landwirtschaft, Tourismus, Finanzdienstleistungen und Informationstechnologien. Rund die Hälfte der Bewohner sind katholisch, gefolgt von Protestanten, Adventisten und Muslimen. Die regionalen Spezialitäten sind Tee und Kaffee. Von 1884 bis 1916 war Ruanda als Teil Deutsch-Ostafrikas eine deutsche Kolonie. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde es 1919 belgisches Völkerbundmandat und nach 1945 UN-Treuhandgebiet. Seit 1962 ist das Land unabhängig. Konflikte zwischen den Volksgruppen der Hutu und der Tutsi gipfelten im Völkermord an den Tutsi 1994, bei dem rund 800.000 ethnische Tutsi und gemäßigte Hutu von radikalen Hutu ermordet wurden. Seit dem Ende des Bürgerkriegs wird das Land wieder aufgebaut, auch mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz.

