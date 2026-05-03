Ein rücksichtsloser Autofahrer hat am Samstagabend in Ixheim Fußgänger gefährdet.

Mehrere Zweibrücker haben sich mit Fragen und Ideen an die Stadt gewandt. „Die Antworten der Verwaltung sind ernüchternd – vor allem aber treffen sie den falschen Ton“, findet Redaktionsleiter Thomas Büffel in seiner Wochenendkolumne.

Was jahrelang erlaubt war, ist seit November verboten: Unter der Autobahnbrücke in Ixheim dürfen keine Autos mehr parken. Dagegen gibt es weiter Widerstand.

Die Arbeitslosigkeit in der Westpfalz ist im April von 6,7 auf 6,8 Prozent leicht gestiegen. In Zweibrücken und im Kreis Südwestpfalz ist sie jedoch leicht zurückgegangen. In Pirmasens liegt sie jedoch so hoch wie nirgends sonst im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens.

Ein Dorf macht sich Gedanken um seine Zukunft: „Wir wollen nicht, dass Contwig endet wie Polaroid und Nokia“, sagt einer der Ideengeber.

Die Polizei hat am Maifeiertag an der Grenze bei Hornbach kontrolliert und einen Betrunkenen mit Schusswaffe im Auto erwischt.

Am 9. Mai ist in Deutschland Tag der Städtebauförderung. Aus diesem Anlass plant Zweibrücken ab Montag eine Aktionswoche.

Asina Wagner leitet seit November 2025 das Awo-Seniorenhaus am Zweibrücker Rosengarten mit fast 150 Betten. Was ihr wichtig ist und was sie sich wünschen würde.

Zum Auftakt des Maifestes hat die Dellfelder Feuerwehr am 1. Mai auch in diesem Jahr wieder einen mehr als zwölf Meter hohen Maibaum vor dem ehemaligen Schulgebäude aufgestellt.

Auch die Sportvereine haben nach dem Krieg geholfen, Zweibrücken wieder aufzubauen. Daran erinnert sich unser Kolumnist bei einem Handballspiel.

Im Mai richtet das katholische Pfarramt St. Pirmin den Nardini-Wallfahrtstag aus. Dieser wird etwas kompakter sein als sonst. Was zu erwarten ist.

Feste in Pirmasens und den Verbandsgemeinden Dahn sowie Pirmasens-Land werden schon bald mit speziellen Sperren vor terroristischen Angriffen geschützt.

Bei Winzeln sind seit 1. April 1800 Quadratmeter Wald jagdlich befriedet. Dort dürfen keine Tiere geschossen werden. Warum es vom Antrag bis zum Erlass vier Jahre dauerte.

Magnus Zimmermann hat sich mit dem Waldhotel Felsentor in Hauenstein den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Sein Motto: „Die Küche füllt das Haus.“

Bayrische Komödie auf Pfälzer Bühne: Das Schwabinger Volkstheater gastiert am 8. Mai in der Rodalber Mozartschule mit dem Stück „Die Lottokinie“. Hektik trifft auf Komik.